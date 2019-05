THOMASSIN, Gisèle Rochette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gisèle Thomassin (née Rochette), épouse de feu Ovila Thomassin. Elle demeurait à Québec et, depuis quelques semaines, à Saint-Gilles de Lobinière.La famille accueillera vos témoignages de condoléances une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Carolle Vézina) et Jean (Sylvie Grenier); ses petits- enfants: Philippe (Lidia), Sabrina (Tommy) et Alex; ses deux arrière-petites- jumelles adorées Charlotte et Rosalie; ses frères et sœurs Rochette: feu Maurice (feu Alice Côté), feu Joseph (feu Béatrice Aubert), feu Bernadette, feu Jeanne D'Arc (feu René Angers), feu Rita (feu Armand Côté) et feu Rock (feu Jeannine Bourgeault); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Thomassin: feu Gilberte (feu Philippe Miville Deschênes) et feu Colette (Pierre Rhéaume) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du diabète de Québec, ou à tout autre organisme de votre choix.