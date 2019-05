FORTIER, Aurèle



À l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Aurèle Fortier, époux de madame Diane Simoneau. Il était le fils de feu monsieur Roch Fortier et de feu madame Lucienne Thomassin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera au salon commémoratifle vendredi 10 mai de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 15.et de là au cimetière paroissial. Monsieur Fortier laisse dans le deuil son épouse madame Diane Simoneau; ses enfants: Manon (Frédéric Michaud) et Dave; ses frères et sœurs: Lionel (Madeleine Girard), Robert (Céline Larocque), Denise (feu Émile Gagné), Thérèse (feu Omer Paquet), Lorraine (Gustave Rodrigue) et Claire (Richard Lévesque), Monique et Cécile Thomassin (Guy Giroux); sa belle-sœur Angélique Cyr (feu Charles-Auguste Fortier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau: Monique (feu Denis Giroux), Nicole (Albert Garneau), Lise (feu Paul Jobin), France (feu Réjean Tremblay), Gaétan (Chantal Perron) et Danielle (Denis Jacques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec et à Cassandre Olivier-Lapierre pour les bons soins prodigués.