JOBIN, Gaston



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 22 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gaston Jobin, époux de feu dame Madeleine Lortie. Il demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Léonard-de-Portneuf, le samedi 11 mai à compter de 11 h, suivi du service religieux qui sera célébré en présence des cendres à 12 h. L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laGaston laisse dans le deuil ses fils: Alain (Carole Beaupré), Denis (Guylaine Jobin) et Pierre (Brigitte Cameron); ses petits-enfants: Francis (Sarah), Maxime (Audrey), Shawn (Géraldine), Geneviève (Francis), David, Jean-Pierre (Annie) et Stéphanie (Vincent); ses arrière-petits- enfants: Alicia, Edouard et Isaac; ses frères et sœurs: Florianne, Pierrette, Carole, feu Solange (feu Bruno Paquet), feu Marielle (feu Jacques Goudreault) et feu Jean-Yves (feu Colette Morasse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lortie: Noël (Lucienne Morasse), Marie-Claire (Marcel Alain), Roméo (Florianne Jobin), Raymond (Liliane Alain), Emilien (Ginette Lessard), Zélia (feu André Trudel), Jeannette (Victorin Vézina), Rollande (feu Ghislain Trudel), feu Bruno (Lise Cantin), feu Fernande (feu Gratien Hardy) et feu Thérèse (feu Georges-Aimé Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.