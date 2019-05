PERKINS, Émile



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 25 avril, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Émile Perkins, fils de feu madame Mabel Sioui et de feu monsieur Léonidas Perkins. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13h à 14h45.La mise en crypte se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa sœur Rita (feu François Landry); son frère Nelson (Lise St-Laurent); ses belles-sœurs : Denise Tremblay, Madeleine Moreau et Huguette Pouliot; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et frères Eileen, Philippe, Gilbert, Léona, Léopold et Michel. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au Centre d'hébergement Le Faubourg pour leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec, G1K 6M7. Téléphone : 418 524-2626. Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.