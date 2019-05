DOMINGUE, Gisèle



À la Résidence Les Jardins du Manoir, le 9 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gisèle Domingue, fille de feu dame Rose-Aurore Turcotte et de feu monsieur Ernest Domingue. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Robert (feu Doris Lizzie), Méthode (feu Jeannine Poulin, Georgette Gagnon), Candide (feu Bruno Dubord), Sœur Marielle NDPS, feu Monique, feu Guy (Maureen Powers), Claire (feu Paul Proulx), Claude (Louise Guitar), Yvette (feu Christian Nadeau), Denyse, Claudette (feu Pierre Loiselle), Céline (André Guay) et Denis (Thérèse Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Les Jardins du Manoir pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3 , tél. : 418-527-4294.