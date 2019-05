FAUCHER, Gilberte Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mai 2019, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée dame Gilberte Jacques, épouse de feu Grégoire Faucher. Elle demeurait à Sainte-Marie.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 10 mai de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles à compter de 10 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Laurette, Eddy (Carole Bujold), Robert (Louise Daigle), Rachelle (Paul-André Chateauneuf), Pierrette, Jacques (Martine Royer), Solange, Bruno (Céline Marcoux), Nicole (Ghislain Vachon), Maurice (Linda Montreuil), Dorothée, François, Yvan (Patricia Leduc); ses petits- enfants: Andrée, Christian, Daniel et Michel-Phillipe Maheux; Mathieu, Guillaume et Frédéric Blouin; Chantale, Gabriel et Dominique Faucher; Simon et Annie Faucher; Caroline, David, Vincent, Michael et Myriam Chateauneuf; Laurence, Christophe et Olivier Martin; Thomas et Étienne Faucher Simard; Marie-Élise, Catherine, Émilie, Antoine et Benoit Faucher; Hubert et Edouard Vachon; Arianne et Laurie Faucher; Émile et Rosalie Faucher; ses 26 arrière-petits-enfants et ses petits-enfants par alliance. Elle était la soeur de feu Roland (Marielle Giguère), feu Réal (Yolande Marcoux), feu Candide (feu Willibert Giguère), feu Laval (Berthe Giguère), feu Rita (feu Marcel Lavallée), feu Gaston (Pierre-Anne Marcoux), Clément (feu Gervaise Laflamme), Raymonde (feu Gaston Laflamme, feu Armand Rouleau), Victoire (feu Jules Fecteau), feu Gilles, Guy (Henriette Grenier). Elle était la belle-soeur de feu Marie-Laure (feu Alphone Hébert), feu Bernadette (feu Ernest Laflamme), feu Georges-Auguste (feu Marcelle Giguère) feu Julienne, feu Lucille (feu Armand Bolduc), feu Jeannette (feu Wilfrid Labbé), feu Sr Marthe Faucher S.C.O., feu Père André Faucher O.M.I. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, conjoint et conjointe de ses petits-enfants, parent et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, Wolfe, Lévis, G6V 3Z1): www.fhdl.ca