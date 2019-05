SÉNÉCHAL, Miguel



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 avril 2019, à l'âge de 42 ans et 9 mois, est décédé monsieur Miguel Sénéchal, fils de feu madame Normande Lord et de monsieur Aurèle Sénéchal. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil, outre son père Aurèle, sa soeur Nancy (Carol Pelletier); sa nièce et filleule Marjorie Pelletier (Marc-Antoine Blier et leurs enfants: Luca et Mahée), son neveu Jeff Pelletier. Sont aussi affectés pas son départ, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Merci de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de Prévention du suicide de Québec, 1310, 1e avenue Québec (Québec), G1L 3L1. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h,Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire