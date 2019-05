CHÂTEAUVERT, Eugène



À l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 4 mai 2019, à l'âge de 88 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Eugène Châteauvert, époux de Mme Thérèse Côté. Fils de feu Joseph Châteauvert et de feu Olivette Poulin, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Michael Nalecz), Pierre, André (Marie Thibault) et Marie (Ghislain Guillemette); ses six petits-enfants : Maude (Olivier Fontaine), Sophie, Mathieu, Vincent, David et Marc-Antoine; ses sœurs et beaux-frères : feu Pauline, feu Claire (feu Georges Careau), feu Julienne (feu Roger Laperrière), feu Fernande (feu Charles Careau), feu Laurette et feu Germaine (Gaston Péloquin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : feu Aurèle, feu Camille (Micheline Poitras), Gisèle (feu Lucien Fournier), feu Florent (feu Rita Sirois), feu Guy (Eliane Garceau), Pierre-Yves (Dorothée Letarte) et Sylvie (feu Hilaire Thiboutot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances au :dès 9h30.La famille désire exprimer sa gratitude envers le dévouement du personnel du centre d'hébergement Les Jardins du Manoir. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 5L5.