PLANTE, Élizabeth Nadeau



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le mardi 30 avril 2019, est décédée à l'âge de 84 ans et 1 mois, madame Élizabeth Nadeau, épouse de feu monsieur Léo Plante. Elle était la fille de feu Aimé Nadeau et de Fabiola Roy. Elle demeurait à Sainte-Aurélie et autrefois à Saint-Luc-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairesamedi de 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Malachie à une date ultérieure. Elle était la mère de: feu Johanne (feu Gilbert Tanguay), Line (Mario Bilodeau), Fabienne (Marco Bouchard), Isabelle, France (Daniel Tardif) et Tony (Deborah Guilmore); la grand-mère de: Daniel, Frédéric, feu Sébastien et Émilie Tanguay, Dave Rancourt, Dann et Claudia Boucher, Joannie et Mickel Fréchette, Kevin et Pier-Luc Tardif ainsi que l'arrière-grand-mère de: Léo-Pierre et Éva Tardif, Klara Tardif, Andy et Sammy Boissonneault. Elle était la sœur de: feu Aimé (feu Rachelle Beaudoin), feu Hormidas (feu Rosa Kelly), feu Lionel (feu Fernande Corriveau), feu Frédéric (feu Annette Bourgault), feu Marie-Anna (feu Gérard Guillemette), Graziella (feu Paul-Émile Grenier), Pierre (feu Gisèle Cadoret), feu Camille, feu Gérard (feu Carmelle Lecours), feu Patrick (feu Solange Corriveau), Thérèse (feu Maurice Nadeau), feu Françoise (Gérard Fortier), Marie-Blanche (feu Gaston Nadeau), Marie-Louis (feu Louise Julien), Carmelle (feu Lucien Gingras) et feu Paule-Hélène (Gilles Tremblay). De la famille Plante, elle était la belle-sœur de: Madeleine (feu Maurice Fréchette), Marcel (Jeannette Blais), Rose-Annette (Eddy Fréchette), Edmond (Thérèse Paradis), René (Lise Bellegarde), André et Lise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CISSS-CA, secteurs Etchemins de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.