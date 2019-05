DUMONT, Odette



Au CHSLD Côté Jardins, le 3 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Odette Dumont, fille de feu madame Marie-Anna Anctil et de feu monsieur Joseph-Thomas Dumont. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil des neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, àde 10h30 à 11h.L'inhumation se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.