LEBRUN, Juliette Tanguay



Au CHSLD Domaine Saint-Dominique, le 8 mars 2019, à l'âge de 103 ans et 4 mois, est décédée madame Juliette Tanguay LeBrun, épouse de feu Marcel LeBrun, fille de feu madame Diana Lapierre et de feu monsieur Délias Tanguay. Elle demeurait à Québec., de 13 h à 14 h 30, la famille recevra les condoléances en présence des cendres auAussi, en cette veille de la fête des mères, nous honorerons sa belle et longue vie. Son parcours est riche en enseignements. On remarquait ses connaissances, son ouverture d'esprit, sa générosité et son sourire communicatif. Tous ses gestes et paroles étaient guidés par l'amour. Repose en paix maman. Jamais nous ne t'oublierons. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel LeBrun (Nicole Vaillancourt), France LeBrun (Guy Robitaille) et Andrée LeBrun (Denis Labrie); ses petits-enfants: François LeBrun (Marie-Ève Côté), Jean-Dominique LeBrun, Camille LeBrun- Lamothe (David Richer), Julien LeBrun-Lamothe, Jean-Félix Labrie et Alexanne LeBrun-Labrie (Benoit Kirouac); ses arrière-petits-enfants: Léa, Alexis et Léonie; de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Touchée et émue par tous les enfants pour qui le bien-être et la santé n'étaient pas au rendez-vous, Juliette serait certainement heureuse que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à Opération Enfant Soleil www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-unique/. Des formulaires seront disponibles sur place.