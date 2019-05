LAPERRIÈRE, Camille



À l'Hôpital Général de Québec, le 29 avril 2019, à l'âge de 95 ans et 2 mois, est décédée dame Camille Laperrière. Née à Québec, le 18 février 1924, elle était la fille de feu dame Albertine Archambeault et de feu Isidore Laperrière.La famille vous accueillera aule samedi 11 mai 2019 de 12 h à 13 h 30.Elle est allée rejoindre son frère Anselme et sa sœur Léonie qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier le personnel médical et hospitalier de l'Hôpital Général des départements 400 et 500 pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Auberivière, 401, rue St-Paul, Québec (Qc) G1K 3X3, tél.: 418-692-4248.