BEAULIEU, Fleurette



Au Foyer de Charlesbourg, le 4 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Fleurette Beaulieu, fille de feu dame Marie Asselin et de feu monsieur Adélard Beaulieu. Elle était l'épouse de feu monsieur Réal Duquet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge Duquet (Claudine Dorval) et Josée Duquet (Michel Rivard); ses petits-enfants: Jade Duquet et Simon Rivard (Mélissa Gravel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, beau-frère, belles-sœurs, autres parents et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux- frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (CIUSSS de la Capitale-Nationale), 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766 ou au site internet: www.fondationfais.org.