RAYMOND, Hervé

Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 26 avril dernier à l'aube de ses 88 ans est décédé Monsieur Hervé Raymond, retraité des Forces Canadiennes, Royal 22e Régiment, époux de feu Ghislaine Duquet. Il était le fils de feu Jean-Baptiste Raymond et de feu Angéline Lalonde. Il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Patricia Raymond), Elaine (Denis Perreault) et Claude (Julie Savoie); ses petits-enfants : Stéfanie et Isabelle, Mathieu et Vincent (leur père Clément Houle, ami de la famille), Philippe et Christophe; ses arrière-petits-enfants: Loralie, Elly-Christina et Lucas. Il laisse également dans le deuil son frère Robert (Cathy Delnef). Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs : feu Patricia, feu Angela, feu Jean, feu Lucien, feu Jérôme, feu Vincent et feu Jacques. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Duquet: Bibiane, Lise (feu Roger Pouliot), Marielle (Jean-Yves Létourneau), Carole (Robert Morissette) précédé de feu Claude (Lucette Simard), feu Yvon (Estelle Pouliot), feu Gilles, feu Gaétane, feu Claudette et feu Doris, de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléances au:dès 11h.La famille désire remercier sincèrement le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, des gens de cœur. Un remerciement tout particulier au Dre Julie Lemay, pneumologue, Dre M. Dugal et Dre N. Morissette de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (7150 Boul. Cloutier, Québec QC G1H 5V5, https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/lassociation-des-benevoles-du-foyer-de-charlesbourg/).