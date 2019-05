THILL, Josiane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 29 avril 2019, à l'âge de 72 ans 11 mois, est décédée dame Josiane Thill, fille de feu dame Germaine Thill et de feu monsieur Armand-Jean Thill. Née en Belgique, le 26 mai 1946, madame demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Thill laisse dans le deuil ses 2 fils: Éric (Jessy Brochu) et Karl (Mireille Tanguay); ses petits-enfants: Sophie, Julia, Lily et ses proches; merci à toi Lise pour ton aide et l'amitié que tu as porté à notre mère, Pâquerette, Vianney, Raymonde, Mathieu Izabel et Sophie, Maurice et Marie, Michel et Francine. Un merci chaleureux à toute l'équipe du CHUL (Gériatrie) en particulier au Dr Éric Marchand pour tous les soins apportés depuis plusieurs années ainsi qu'à l'équipe de l'Enfant-Jésus pour la gentillesse et la dignité portée à notre mère dans les derniers moments. Les funérailles sont sous la direction de