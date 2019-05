MARCOUX, Gilles



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 4 mai 2019, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Marcoux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 10 mai 2019, de 18h à 21h. Il laisse dans le deuil ses fils : Martin (Caroline Durier) et Dominic; sa petite-fille qu'il aimait tant, Coralie; la mère de ses enfants, qui est également sa grande amie, Pauline Williamson; ses frères et sœurs : Céline (Denis Grenier), Jacques (Raymonde Gagnon Marcoux) et Denis (Lise Gagnon); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autre parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents Alice Rochette et Georges-Henri Marcoux ainsi que sa sœur Monique. La famille tient à remercier l'équipe de l'Unité coronarienne de l'Hôpital St-François d'Assise, particulièrement Kim et Rémi. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.