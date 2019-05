LACHANCE, Céline Lefebvre



À l'IUSMQ - Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 4 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Céline Lefebvre, épouse de feu Robert Lachance. Autrefois de Boischatel, elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h à 10h.De là, son corps sera porté au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Ghislaine (feu Louis-Paul Vézina) et Monique (André Drolet). Elle est allée rejoindre ses deux petits anges, ainsi que sa sœur Marguerite (feu Dr Jean Chouinard) et son frère Jean- Jacques (feu Francine Chouinard). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: Lucille, Jeannine (feu Paul Huot), Jean-René (feu Marianne Chicoine), Louise (Rivard Boulet), Mariette Lefrançois (feu Roger Lachance) et Anne-Marie Emond (feu Marcel Lachance) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Lefebvre et Lachance. Elle était la belle-sœur de: feu Lucienne Lachance (feu Gérard Lavoie), de feu Paul-Henri Lachance (feu Rolande Desrochers), de feu Louis-Philippe Lachance (feu Pierrette Huot) et de feu Adrien Lachance (feu Alice Emond). La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Projet Novateur et celui de l'Unité J-5000 du Centre d'hébergement Saint-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe, ou un don à la Fondation de l'église patrimoniale Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, 8500, boulevard Henri-Bourassa #266, Québec, QC, G1G 5X1, ou à tout autre organisme selon votre choix.