RAYMOND, Lucille



Au CHSLD St-Raphaël de Bellechasse, le 18 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lucille Raymond, fille de feu dame Maria Pelletier et de feu monsieur Adrien Raymond. Elle était l'épouse de monsieur André Tanguay. Elle demeurait à St-Lazare de Bellechasse.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé André; ses frères et sa sœur: feu Sœur Ghyslaine Raymond, feu Lauréat Raymond et Gérard Raymond (Yvette Lévesque). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Raphaël de Bellechasse pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.