MORAIS, Maurice



Entouré de l'amour des siens à l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 2 mai 2019, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Maurice Morais, conjoint de madame Liliane Desrosiers, fils de feu dame Gérardine Gagnon et de feu monsieur Joseph Morais. Il demeurait à Québec (Sainte-Thérèse-de-Lisieux).La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 11 mai 2019, de 10 h 15 à 13 h 15.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Outre sa conjointe Liliane Desrosiers, il laisse dans le deuil leurs enfants: Éric (Marie-Eve Bernard) et Josianne (Kévin Isabelle). Il laisse également dans le deuil ses enfants: Alain (Nathalie Normand), Cathy et leur mère Micheline Bissonnette; ses petits-enfants: Kariane, Cédrik, Derek, William, Naomie et Ély; ses frères et sa sœur: feu Omer Morais (feu Fernande Lepage), feu Lévis (feu Rachelle Bergeron), feu Lionel (feu Laurence Garneau), feu Patrick, feu Jean-Roch (Gertrude Gagnon), feu Ovila (Estelle Simard), feu Raymond (feu Marthe Thibeault, feu Anna, feu Jean (Monique Brind'Amour), Carol, Serge (Johanne Cantin), feu Marcel (feu Francine Parisé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale. Merci au Dr François Piuze pour ses soins d'une humanité extraordinaire. Un merci particulier à Yves pour sa présence, sa complicité et sa délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de sang ou un don à la Fondation Héma-Québec,1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec, Québec. Téléphone : 888 666-4362 poste 3 Courriel : fondation@hema-quebec.qc.ca Site web : www.hema-quebec.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.