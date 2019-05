LAROUCHE, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 avril 2019, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédé, entouré de ses filles, monsieur Albert Larouche, époux de feu madame Nicole Simard, fils de feu madame Yvonne Simard et de feu monsieur Joseph Larouche. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses filles: Lise (Serge Bolduc), Diane (Julie Laroche) et Johanne (Paul Ursuliak); ses petits- enfants: Julie (Yannick), Jean-François (Jacqueline) et Camille Bolduc (Alexandre), Jessie, Kevin (Justine) et Jaël Ursuliak (Dave); ses arrière-petits-enfants: Lily-Rose, Victor, Albert, Eva, River, Juliette, Maé-Lee, Anthony et Emrick; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Larouche et Simard, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Une pensée spéciale pour Gilberte Landry, sa compagne des dernières années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h15 à 14h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie.