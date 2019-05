BUREAU, Gérard



Au CHUL, le 16 avril 2019, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gérard Bureau, époux de feu madame Denise Marois, fils de feu madame Alma Rochon et de feu monsieur Adjutor Bureau. Natif de Notre-Dame-de-Montauban, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 17 mai 2019, de 13h à 16h et de 18h à 21h.où la famille recevra d'autres condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Alison Carlaw), Monique et Marc (Nadine Bernier); ses petits-enfants: Mike, Denise, Sophie, Chantal, Liana (Dominique Plante), Lloyd (Alexa Paikin), Chris, Maxime et Olivier; il était le frère de: feu Hervé (Louise Lepage), feu Lucien (feu Jeanne Dubé) et feu Anne-Marie (feu René Bernard); il laisse aussi dans le deuil sa belle-soeur Marthe Marois (feu Raphaël Déry); il était le beau-frère de feu Gisèle (feu Armand Thivierge), feu Claire (feu Paul-Émile Rochon), feu Reine (feu Paul Simard) et feu Louise (feu Clément Carpentier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les Drs Couture et Dubuc ainsi que tout le personnel du département de gériatrie de courte durée du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.