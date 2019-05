CLOUET, Mariette Giroux



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Mariette Giroux, épouse de feu monsieur Marcel Clouet. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 9 mai de 19h à 22h et vendredi jour des funérailles de 11h à 12h45 au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Giroux laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Carole Thomassin) et Yves; ses petits-enfants: Sylvain (Fannie Lavoie) et feu Stéphanie; ses arrière- petits-enfants: Alicia, Lauriève et Félix-Antoine; ses belles-sœurs: Evelyne Clouet (feu Charles Audet) et Yvette Bédard (feu Émilien Clouet) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au docteur Luc Tailleur et l'équipe de l'unité de gériatrie de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'au personnel de la Résidence des Chutes pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.