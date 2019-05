PELLETIER, Patrick



Au Centre d'accueil Saint-Joseph-de- Lévis, le 27 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Patrick Pelletier, époux de feu madame Lilliane Labonté. Il demeurait autrefois à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Jean Bouchard), Ghislaine (Serge Roberge), Ginette (Sylvain Tremblay) et Gaétan (Christiane Robitaille); ses 10 petits-enfants et ses 15 arrière- petits-enfants; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Thérèse Pelletier (feu Adrien Gagné), feu Béatrice Pelletier (feu Ben Villeneuve), feu Bertrand Pelletier (Georgette Plante), feu Eugène Pelletier, feu Lorenzo Pelletier, Irène Labonté (feu Maurice Roussin), feu Léandre Labonté (feu Bernadette Durand), Simone Labonté (Guy Fillion) et Noël Labonté (Francine Trudel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis (https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation). La famille vous accueillera à laà compter de 9h.et par la suite l'inhumation au cimetière de Saint-Lambert-de-Lauzon.