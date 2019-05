CHABOT, Diane



À Fayetteville, en Géorgie, le 11 avril 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Diane Chabot, fille de feu monsieur Armand Chabot et de feu madame Bernadette Nadeau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Monique (Finley McIlhenney), Mariette (Normand Poisson) et Bruno (Marjolaine Plante). Elle est allée rejoindre son frère Roger et sa soeur Claire. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: feu Anthony Potter, Sonja Potter (Rob Pitzer), Danielle McIlhenney (Jessy Mask), Kevin McIlhenney, Antoine Chabot et Élisabeth Chabot (Simon Johnston); ses petits-neveux et nièces: Noah, Nathaniel, Madison, Joseph et Alexis; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.