LÉPINE, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 26 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Lépine, époux de dame Fernande Lefebvre. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 8 h 30,Outre son épouse Fernande, monsieur Lépine laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Pauline), Sylvain (Johanne), Marie-Claude (André) et Marion (Chantal); ses petits-enfants: Barbara (Jean-Sébastien), Marjorie, Emeric, Vanessa, Audrey (Francis), Alex (Charlène) et Arianne (Jérome); son arrière-petite-fille Mara-Jade; ses frères et sœurs: Yvonne (feu Joachim), feu Marcel (Madeleine), Marie-Rose (feu Dorval, Jean-Paul), feu Sylva (feu Aline) et Karine (Paul-Emile); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefebvre: feu Marie-Anna (feu Jean-Charles), feu Marie-Rose, feu Maurice (feu Gilberte), feu Rosaire (feu Louiselle), feu Henri (feu Carmen), feu Magella, feu Albert (Louiselle), Paul-Emile (Karine), feu Normand (feu Anégline) et feu Raymond (Marie-Berthe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des- Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1N 9Z9 ou à la Société d'Alzheimer du Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.