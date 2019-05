CÔTÉ, Gaétan



À la Maison Michel-Sarrazin, le 30 avril 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Gaétan Côté, fils de madame Yvette Bilodeau et de feu monsieur Gérard Côté. Il demeurait à St-Flavien. Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle Côté; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Patrice (Suzanne Leclerc), feu Michel, Julien (feu Rosemarie Geishecker), Francine (Gaétan Moreau), Réjeanne (Sylvain Guimond), Rose-Hélène et Lise; ses neveux, nièces, oncles, tante, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les soins de fin de vie prodigués à Gaétan.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec, QC G1S 1C1. www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire