SIMARD, Monique Drapeau



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 3 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Monique Drapeau, épouse de feu M. Benoit Simard. Elle demeurait à Scott. La famille vous accueillera aule dimanche 12 mai 2019 de 14h à 16h, le lundi 13 mai 2019 de 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Lise Hamel), Carol (Clémence Gagné), feu Réjean, Michel (Lucille Zausa), Nicole (Tony Valenzano) et Rejean (Blandine Simard); ses petits-enfants: Marie-Claude (Stéphane Boissonneault), Éric et Krystel (Nicolas Jobin), Geneviève (Yann Marcoux) et Étienne (Marie Verret), Katarina (Frédéric Marcotte Piché) et Nathalie (Xavier Bilodeau), Sabrina (Anthony Navarretta), Marie-Pierre (feu Bob Bissonnette), Josiane (Daniel Turmel), Marc- André (Lindsay Gendron) et ses 14 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Jeanne (feu Létaré Roberge), feu Gonzague, feu Paul-Émile (feu Germaine Rhéaume), feu Philippe (feu Isabelle Fillion), feu Adrien (feu Fernande Rhéaume), feu Marguerite, feu Benoit (Madeleine Breton), feu Cécile, feu Fernand (feu Jacqueline Gilbert), feu Réal (Gabrielle Denis) et Juliette (feu Gonzague Goulet); ses beaux-frères et belles sœurs: feu Philippe (Simone Labrecque), feu Irène (feu Alexandre Nadeau), feu Jeannette (feu Edgar Breton), feu Jeanne-D'Arc (feu Léandre Vachon), feu Harmel (Monique Bernier), feu Gisèle (feu Gonzague Vallée), Marguerite (feu Louis Vallée), feu Victorin (Éliette Hébert), Rose-Alice (feu Roland Drouin), feu Armande, Paulo (Huguette Boucher) et Yolande. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: Fabrique de Scott.