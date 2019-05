MORIN, Jacques



Au CHUL, le 30 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jacques Morin, époux de dame Colette Chamberland, fils de feu monsieur Joseph W. Morin et de feu dame Marie-Blanche Gourde. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette Chamberland; son fils Louis (Sylvie Marcotte); son petit-fils Yorick Marcotte Latulipe (Joanie Perron); ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Suzanne Mercier), feu Roméo (Thérèse Samson), feu Jeannette, feu Réal, feu Benoît (feu Marie-Paul Bellerive), feu Omer, feu Robert, feu Claude (Nicole Laliberté), feu Monique et feu Noël; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland: feu Rita (Fernand Lacombe), feu Pierre (Jacqueline Auclair), Marguerite (feu René Lavoie), feu Gaétan (Alice Massé) et feu Oscar (Krystyna Kopiczko); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL plus particulièrement l'Abbé Pierre Grégoire et le docteur Benoit Dubuc pour les soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 , tél :418-525-4385.