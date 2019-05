MAHEUX, Robert



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 17 décembre 2018, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédé monsieur Robert Maheux, fils de feu Edmond Maheux et de feu Corine Maheux. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.et de là, au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Edmond, feu Marie-Louis (feu Noëlla Hince), feu Gabrielle, feu Rodolphe, feu Simone, feu Bernadette (feu Joseph-Alphonse Giguère), feu Jeannette, feu Gérard (feu Andréanne Roy), feu Lionel (Yolande Jolin), feu Émile (feu Annette Poulin), feu Jean-Paul (feu Rita Marquis) et Jacques (Claudette Béland). Il laisse dans le deuil ses filleul(e)s, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement mesdames Jocelyne Boivin et Sara Bélanger, les employées et bénévoles de l'Accueil Notre-Dame de Buckland ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Lazare pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Communauté Chrétienne de Saint-Philémon, 1410, rue Principale Saint-Philémon (Québec) G0R 4A0. La direction des funérailles à été confiée à la