SOUCY, Antoinette Bélanger



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 7 mai 2019, est décédée à l'âge de 88 ans et 10 mois, dame Antoinette Bélanger épouse de feu monsieur Rémi Soucy. Elle était la fille de feu Émile Bélanger et de feu Julienne Leclerc. Elle demeurait à La Pocatière et autrefois à Sainte-Louise, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesaule vendredi 10 mai de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 50.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du Complexe funéraire Marius Pelletier de La Pocatière. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie-Line (Gilles Montminy), Isabelle (Éric Thibault). Elle était la soeur de: Émilia (feu Paul Castonguay), feu Louise, Jeannette (Sœur du Bon Pasteur), Jean-Paul (feu Céline Vincelette), Thérèse, feu Ernest (feu Colette Caron), Raoul (Laurette Ouellet), Louis-Georges (Aline Caron), feu Lucienne; et de la famille Soucy, elle était la belle-soeur de: feu Yvette (feu Jean-Marie Gagnon), feu Réjean (feu Jeanne Bouchard), feu Thérèse (feu Lucien Michaud), feu Laurence (feu Benoît Laperrière), feu Rachel (feu Maurice Lizotte), Laurette (Martial Lizotte). Sont aussi affectés par son départ Mme Aline Fortier, M. Félix Roy et leurs enfants Charles et Ellie, sa grande amie Mme Aline Gagnon, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière et celui du département de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de- Fatima de La Pocatière. (Des formulaires seront disponibles au salon) ou en ligne: fondationhndf.csssk@sss.gouv.qc.ca