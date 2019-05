FOURNIER VINCENT, Colette



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 avril 2019, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée dame Colette Fournier épouse de feu monsieur Roland Vincent. Fille de feu dame Yvonne Bérubé et de feu monsieur Émile Fournier, elle demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Elle était la mère de: feu Angèle, Lucie (Daniel Whitton), Martine, Pierre (Maryane Bélanger), Lyne, Luc, Paul (Nancy Duval), Dany (Francis Bérubé). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Geneviève, Claudia, Valérie, Mélissa, Jessica, Audrey, Catherine, Angélique, Jérôme, Majorie, Pascal, Kim, Amélie, Lysiane, Maxime et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Lori-Jade, Alexandre, Elliot et Lili-Rose ainsi que les enfants de Francis Bérubé et Nancy Duval. Sont également affectés par son départ ses belles-sœurs: Monique Charest et Madeleine Pigeon; ses neveux et ses nièces, autres parents et amis(e). Elle rejoint frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu'à celui du département d'oncologie et du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence et la qualité des soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 12h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.