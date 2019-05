DUCHESNEAU, Fernande



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 3 mai 2019, à l'âge de 82 ans et 10 mois est décédée Madame Fernande Duchesneau, veuve de Lauréat E. Rhéaume. Elle demeurait à Lac St- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Hélène Dumais), Cécile et Denis (Chantal Royer); ses petits-enfants: Olivier, Sarah (Jonathan Rhéaume), Alexandre (Annabelle Descôteaux), Marie-Pier (Frédérick Dolbec), Yannick (Kathy Hélène Galant), Peggy (Yves Malongi); ses arrière-petits-enfants: Nathan, Sophia, Flavie et Maëva. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Pierrette, ses beaux-frères: Louis E. Rhéaume et Raymond Renaud (Mariette Robitaille); ses belles-sœurs: Gabrielle Rhéaume, Colette Bédard, Madeleine Paquet et Rose-Aimé Rhéaume. Elle est allée rejoindre ses frères ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Roger (Gemma Beaulieu), Maurice (Simone Demers), Roland (Madeleine Simard), Marguerite (Siméon Verret), Carmelle (Charles-Aimé Rhéaume), Raymond (Gilberte Garneau), Laval, Jules, André (Hélène Filteau), René, Howard Morgan, Antonio E. (Blandine Lafrance), Juliette (Achille Rhéaume), Jean-Baptiste E. (Adrienne Auclair), Marie-Jeanne (Pierre Lafrance), Adrienne (Philippe Lepire), Thérèse Renaud, Ludger E. (Jeannette Hamelin), Paul E., Brigitte, Anne-Marie (Gilbert Pageau); nièces, neveux, parents et amis. La famille recevra les condoléances aule samedi 11 mai de 8h30 à 10h.La famille désire remercier tout le personnel soignant qui a accompagné notre mère au cours des quatre dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec) G1S 3G3. Pour rendre hommage à Mme Duchesneau, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com.