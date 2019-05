ROUSSEAU, Armand



Au centre d'hébergement Sacré-Cœur de Québec, le 5 avril 2019, à l'âge de 80 ans est décédé M. Armand Rousseau, époux de madame Marie-Andrée Rémillard. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Antoine Rousseau et sa conjointe Michelle Sparaggis, sa sœur Murielle Rousseau et son conjoint Georges Engloner, son frère Gilbert Rousseau et sa conjointe Thérèse et ses deux petites- filles, Laurianne et Camille Trudel- Rousseau.