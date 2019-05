LEPAGE, Linda



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 avril 2019, à l'âge de 58 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Linda Lepage, conjointe de M. Richard Renaud. Fille de feu Charles-Émile Lepage et de Mme Omérine St-Laurent, elle demeurait à Québec. Outre son conjoint et sa mère, elle laisse dans le deuil ses frères: Christian et Marc-Yvan (Sylvie)et ses nièces: Stéphanie et Karine Lepage. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 10 mai 2019 de 17h à 20h. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Pour rendre hommage à Mme Lepage, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com