CAUCHON, Line



Au Foyer de Charlesbourg, Québec, le 24 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Line Cauchon, épouse de feu monsieur Raymond Fournier. Née à Québec, le 22 avril 1954, elle était la fille de feu dame Anita Roussel et de feu monsieur Edmond Cauchon. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Les gens qui le désirent pourront se rendre àle dimanche 12 mai 2019 de 9 h à 11 h pour un échange fraternel. Madame Cauchon laisse dans le deuil ses enfants: Patrick Poirier (Lucie Beaulieu), Sébastien Poirier, Isabelle Poirier (Jean-Pierre Ferland); ses petits-enfants: William, Catherine, Alexandre et Jacob Poirier, Sébastien-Nathan, Micah et Sofianne Poirier; les membres de la famille Poirier: Thérèse, Claire et Gérard; de la famille Fournier: Raynald, Armand, Pierrette, Line, Francine, Johanne et Céline, également les familles Cauchon et Roussel ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout spécialement Mme Victoire Michaud pour l'aide apportée. Les funérailles sont sous la direction de