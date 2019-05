FOURNIER, Martine



À l'IUCPQ, le 22 avril 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée Martine Fournier, conjointe de Régis Labonté, fille de monsieur Robert Fournier et de feu madame Marie Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Régis et son père monsieur Robert Fournier; son fils: Philippe Fournier (Carmen Lebel); son frère Pierre (Guylaine Aonzo); sa sœur Céline (feu Gilles Lallemand); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Labonté: Denise (Bruno Tremblay), Dorice (Réal Bélanger) et Serge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8 ou à l'IUCPQ, 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5.