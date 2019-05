LAFLAMME, Roméo



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 avril 2019, à l'âge de 102 ans et 8 mois, est décédé, dans son sommeil, monsieur Roméo Laflamme, époux de feu dame Blanche Beaulieu. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy (Diane Mercier), Claude et Michel, ses petites-filles : Maude (Dany Deladurantaye), Cathy et Cindy (François Martineau), ses arrière-petits-enfants : Loïc, Benjamin et Mai Anh, Eva, Léa et William,Laurianne et Mya, ses frères et sœurs : feu Armand (feu Yvonne Roy), Georgette (Maurice Brochu), feu Pierre (Adrienne Collet), feu Françoise (feu Denis Caron), feu Marie (feu Jean Lavallée), feu Luc (feu Noëlla Lemelin), Ghislaine (feu André Collin), Micheline (feu Jean-Yves Normand), ses beaux-frères et belles-sœurs :feu Marie-Luce (feu Léopold Métivier, feu Albert Auclair), feu Pierre (Janette Bilodeau), feu Joseph (feu Rolande Leblanc),feu Marie-Paule (feu Robert Côté), feu Jean-Noël (Janine Hébert), René (Aline Blondeau), Irène (feu Claude Raby, Dominique Plante), Jacques, Georges (feu Monique Martineau), Simone (feu Fernand Côté, Jean-Pierre Gendreau), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres membres de la famille, voisins et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Montmagny et de la Coopérative de services à domicile, particulièrement Mme Marjolaine Coulombe. Selon ses volontés, toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, en mémoire de son épouse, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la