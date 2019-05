GAGNON, Louis-Philippe



À l'Hôpital St-Sacrement, Québec, le 5 mai 2019, à l'âge de 79 ans 1 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe Gagnon, époux de dame Huguette Marcoux. Né à Giffard, le 9 avril 1940, il était le fils de feu dame Cécile Vandal et de feu monsieur Pascal Gagnon. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h 30.Les cendres seront déposées au cimetière Giffard à une date ultérieure. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil son épouse Huguette Marcoux; ses deux filles: Sylvie Gagnon (Wilson Blais) et Julie Gagnon (Bertrand Sasseville); son unique petit-fils Maxime; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Noëlla (feu Albert Asselin), André (Louise Blouin), Madeleine (Renaud Gérardin), Lise Drolet (feu Jacques Gagnon), Rolande Marcoux (Raymond Roy), Roger Marcoux (Alexina Duguay), sœur Jeanne D'Arc Marcoux (Dominicaine adoratrice), Geneviève Larochelle (feu Benoit Marcoux), Raymond Marcoux (Aline Vachon), Micheline Authier (feu Jacques Marcoux), Lucien Marcoux (Hélène Vigneault); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 4ième étage de la résidence Côté Jardin, du 4ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Un merci particulier à son Ange la Dre Julie Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Société canadienne Sclérose en plaques de Québec Site : www.scleroseenplaques.ca Tél. : 1-800-361-2985. Les funérailles sont sous la direction de