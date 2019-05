Basketball universitaire: Jacques Paiement Jr quitte le Rouge et Or

Jacques Paiement Jr ne sera pas de retour à la barre du programme de basketball masculin du Rouge et Or de l’Université Laval.

En poste depuis 11 ans comme entraîneur-chef, dont une saison sur une base intérimaire, Paiement a confirmé la nouvelle de son départ aux joueurs, jeudi, après l’entraînement matinal de l’équipe.

«Malgré tous les efforts, les résultats n’étaient pas à la hauteur de mes attentes et je suis rendu à une étape de ma vie où je ne me voyais pas faire ça encore dix ans, a expliqué Paiement Jr. Ce n’est pas à 50 ans que c’est le temps de changer de carrière. Je termine sous peu mon MBA et c’était le temps de passer à autre chose.»

Le Rouge et Or n’a pas savouré l’ivresse d’une victoire en séries éliminatoires depuis 2011. «C’est difficile quand tu n’atteins pas les objectifs et les attentes reliés à un programme du Rouge et Or, a-t-il exprimé. On aurait pu et dû faire mieux, mais ce n’est pas réaliste de croire qu’on aurait pu renverser la vapeur de façon significative. C’est pourquoi j’étais prêt à passer à autre chose.»

«Je ne veux pas donner l’impression qu’il n’y a rien à faire, mais je doute fortement que le Rouge et Or puisse aspirer à gagner des championnats année après année dans les conditions actuelles, de poursuivre Paiement qui baigne dans le basketball depuis 35 ans. Les moyens financiers ne sont pas là. C’est clair qu’on ne se bat pas à armes égales. La compétition est très, très, très féroce. 95 pour cent des programmes améliorent les conditions et tentent d’innover.»

Dans un texte publié dans notre édition du 12 avril, Paiement Jr nous confirmait que le Rouge et Or se retrouvait parmi les cinq programmes du bas de classement sur 47 concernant tous les paramètres financiers.

Annonce difficile

Si l’annonce aux joueurs s’est bien passée, Paiement Jr appréhendait un peu le moment où il ferait connaître la décision à son paternel. Le fils a été l’adjoint du père pendant dix ans avant de prendre les commandes en 2008 quand Jacques Sr a quitté pour des raisons de santé. «J’appréhendais un peu ce moment, a-t-il confié, mais mon père est content pour moi et il réalise que c’est pour le mieux. Il a toujours été mon plus grand partisan. De coacher avec mon père constitue un des très bons moments de ma carrière.»

Le poste sera ouvert à compter de la semaine prochaine. Paiement Jr croit que ses adjoints Éric Ségal et Vincent Plante vont sûrement postuler et il estime qu’il s’agit de bons candidats. Même s’il part, Paiement Jr souhaite remercier le président Charles Fortier et les membres du conseil d’administration de l’équipe.