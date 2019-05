DUGAS, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 avril 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Francine Dugas, épouse en premières noces de feu monsieur Richard Robinson et en secondes noces de monsieur Jacques Hallé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses enfants : Valérie Robinson (Stéphane Rochon), Alexandra Hallé (Frédérick Ouellet), Mélissa Hallé, Gino Hallé et Steve Hallé; ses petits-enfants : Megan, Jacob, Logan, Élia, Marie-Ève, Andréanne, Michaël, Joanie et Cédrick, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : Roger (Doris), Yolande (feu Gaston), Hélène ( André), Jean-Yves (Gisèle), Michel (Rollande), Johanne (André), Claudette (Michel), Nicole (Jean-Marc) et Jean-Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hallé : Claude (Jeannette), Lucie (feu Irénée), Carmen, Yolande (Benoît), Jeannine, Dominique (Elizabeth) et Jocelyn et ceux de la famille Robinson : Susan (feu Roger), Burt (Sylvie), Trudy (Jacques) ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère,bureau 240, Québec Qc, G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.