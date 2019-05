GUÉNETTE, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jeannine Guénette, fille de feu monsieur Armand Guénette et de feu madame Yvonne Secours. Elle demeurait à la résidence des Pionniers de St-Nicolas, a été membre interne de la Famille Solitude Myriam durant de nombreuses années. Elle laisse dans le deuil ses fils: François (Agathe Laverdière), Daniel et leur père Norbert Lévesque (Renée Breton); ses frères et soeurs: Jean (Norma Tremblay), feu Guy (Norma Tremblay) et feu Gisèle (feu Jacques Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que la résidence des Pionniers pour les bons soins prodigués. La famille vous accueilleraà compter de 12h30,