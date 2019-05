MONTAMBAULT BÉDARD, Anne



Au CHUL, le 1er mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Anne Montambault, épouse de feu monsieur Jean- Marie Bédard, fille de feu monsieur Alexis Montambault et de feu dame Marie-Reine Dufresne. Elle demeurait à Deschambault. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 10 mai de 18 h à 21 h etde 9 h à 10 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Anne laisse dans le deuil ses enfants: Simon, Hélène, Martin (Sylvie Rousseau) et Pierre (Patricia Beaudry); ses petits-enfants: Alexandra, Juliette, Alice, Samuel et Charles; ses frères et sœurs: sœur Brigitte s.c.q, Elisabeth (Jean-Paul Hamel), Claude, abbé Michel et Maurice; sa belle-sœur Laurette St-Amant (feu Léon Montambault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Paul (Henriette Harnois) et Lise (Claude Jodoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CHUL qui a su prodiguer des soins empreints d'humanité et de compassion. Un merci bien particulier au Dr Benoit Dubuc et à l'abbé Pierre Grégoire pour leur grande disponibilité et leur travail exemplaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.