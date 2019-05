CYR, Suzanne



À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec, le 26 avril 2019, est décédée à l'âge de 68 ans, madame Suzanne Cyr. Elle était la conjointe de Jacques Pichette. Elle demeurait à Château-Richer, autrefois de Sept-Iles. Née à New Richmond, le 8 novembre 1950, elle était la fille de feu monsieur Phelan Cyr et de feu dame Aline Cyr. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Jacques, ses deux filles chéries : Geneviève et Isabelle (Eli Mardini); ses chers petits-enfants: Zack et Maxence; ses frères et sœurs : Claudette (Roger Samoisette), feu Yvanhoe (Lucille Vaillancourt), Jean-Marc (feu Liette Leblanc), Jeanne-Mance (feu Gaston Thériault), Micheline (feu Marcel Richard) (Yvon Giguère), Gustave (Pauline Marin), Gérard (Mireille Noël), Isabelle (Yvan Briand); son beau-frère et sa belle-sœur Guy (Gaétane Lachance), Pauline (François Drolet); et les garçons de son conjoint : Mathieu (Bineta Bâ), Jérôme (Hélène Roussin) et Alexandre. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et amis-es. La famille vous accueilleraà compter de 10hoùL'inhumation aura lieu au cimetière de New Richmond ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins neurologiques de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant Jésus. La direction des funérailles a été confiée à la