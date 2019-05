DEBLOIS, Jacqueline Blanchette



Au centre d'hébergement Côté-Jardin, le 28 avril 2019, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Jacqueline Blanchette, épouse de feu Pierre Deblois. Fille de feu Eldège Blanchette et de feu Victoire Bernier, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils : Réal (Guylaine Bourgoing) et Yvan (Lucie Hamel); ses petits-enfants : Maxime (Kariane Roy), William, Gabriel (Ariane Plamondon) et Tommy (Jeanne Bellavance); ses frères et sœurs : feu Elzire, Valère (Edith Vincent), Thomas, Julien, Délima ( feu André Perry) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deblois : feu Isidore, feu Daniel (feu Noëlla Lévesque), Gracia, Ubaldine (Jean-Yves Dion), feu Jean-Louis (Louisette Paquet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s.La famille recevra les condoléances au :de 10h à 12h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour les membres du personnel soignant du Centre d'hébergement Côté-Jardin pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement.