Citations d’honneur: pompiers et citoyens honorés pour leur courage

Le SPCIQ a remis 36 citations d’honneur jeudi soir, dont 4 à des citoyens, pour des gestes courageux survenus lors de sept interventions sur le territoire de la Ville de Québec.

«Même si ces personnes vous diront qu’elles n’ont fait que leur devoir, je crois qu’elles méritent grandement la reconnaissance qui leur a été remise», a déclaré Patrick Voyer, responsable de la sécurité publique à la Ville de Québec.

Neuf personnes ont notamment été honorées pour leur bon travail le 18 juillet 2017. Ce jour-là, les pompiers reçoivent un appel pour un homme coincé sous un véhicule sur la rue Bordage. Lorsque les pompiers arrivent sur place, l’homme est inconscient et ne respire plus. Rapidement, les pompiers soulèvent le véhicule avec des outils hydrauliques et installent des blocs de bois pour sortir l’homme.

Depuis cet événement, la victime est de retour à son travail au Commissariat aux incendies.

Sept autres personnes ont aussi été décorées pour le sauvetage d’une citoyenne en détresse lors d’un incendie sur la rue des Cyprès, le 1er décembre 2017. Une femme d’une trentaine d’années avait été blessée.

D’autres citations ont également été remises pour le sauvetage d’une citoyenne en détresse sur l’avenue Bergemont, pour un sauvetage sur la rivière Saint-Charles, pour le sauvetage d’une citoyenne d’un véhicule en flamme et pour le sauvetage d’un citoyen à l’intersection de la 76e rue Est et du boulevard Henri-Bourassa.

À cette dernière occasion, le 28 janvier 2019, un véhicule avait percuté un autobus articulé du RTC à une intersection. Le chauffeur du véhicule est inconscient et un incendie se déclare dans l’habitacle de l’automobile. Deux citoyens ont extirpé l’homme de son véhicule en flamme.

Enfin, des citations ont été décernées pour l’évacuation d’un homme inconscient lors d’un incendie sur la rue Saint-Joseph Est.