Crash Team Racing Nitro-Fueled: une nouvelle bande-annonce dévoile des bolides entièrement personnalisables!

À quelques semaines de sa parution en juin, Crash Team Racing Nitro-Fueled continue de se dévoiler! Après avoir appris que le jeu inclura les pistes et personnages de Crash Nitro Kart, on en sait maintenant plus sur le degré de personnalisation que le titre permettra.

Dans une vidéo dévoilée par Activision, on découvre qu’on pourra non seulement choisir le châssis de notre bolide et ses roues, à la manière de Mario Kart 8, mais aussi modifier sa peinture et y ajouter des décalques et autocollants.

La nouvelle bande-annonce est aussi l’occasion de découvrir plusieurs costumes plutôt chouettes qui seront disponibles pour les nombreux personnages de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Avec tous les nouveaux éléments que le développeur Beenox continue d’ajouter au titre, disons que notre envie d’y jouer ne fait que croître!

Crash Team Racing Nitro-Fueled sera disponible dès le 21 juin prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.