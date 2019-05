LAFRANCE, Jeanne D'Arc Fortin



Au CHUL de Québec, le 3 mai 2019, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée dame Jeanne D'Arc Fortin, épouse de feu monsieur Benoit Lafrance. Elle était la fille de feu dame Claudia Roy et de feu monsieur Jean-Baptiste Fortin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Yves (Françoise Lamond), Bernard (Danielle Harnois), Louise (Clément Guérin), Hélène et Jean (Sylvie Béland); ses petits-enfants: Patrick (Patricia Morissette), Julie (Christian Nadeau) et Simon (Florence Côté); ses arrière-petits-enfants: Lica, Léa et Louis-Philippe. Elle a rejoint ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Fortin et Lafrance. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins gériatriques du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (fonds dédié au Centre des maladies du sein de l'Hôpital Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à