LARRIVÉE, Georgette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Georgette Larrivée, épouse de feu monsieur Arthur Parent, fille de feu monsieur Eliodore Larrivée et de feu dame Leysey Bourget. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Elle laisse dans le deuil ses deux filles de cœur: Lucie Deschênes (Francois Jolicoeur) et Lyne Deschênes (Jacques Savary); plusieurs neveux, nièces, parents, amis et particulièrement Lise Landry une amie de longue date. Nous tenons à souligner le dévouement et le professionnalisme de tout le personnel du département B-4000 cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, du service des soins palliatifs ainsi que de l'exceptionnel engagement de "SA" Dre Marie-Josée Latouche. À tous, nos remerciements les plus sincères. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, Boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, Qc, G1J 0H4, Tél. : 418-525-4385