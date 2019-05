Des délais plus longs pour les résultats d’analyse

Sans attendre d’avoir les résultats des analyses de drogue du laboratoire, la SAAQ suspend quand même un permis de conduire sur-le-champ, tout comme celui d’un conducteur qui dépasse la limite d’alcool permise dans le sang.

« Le délai pour un ivressomètre et un test d’urine, ce n’est pas le même processus. Un ivressomètre, tu as deux heures pour faire passer le test », explique l’ancien policier de la Sûreté du Québec, François Doré. La sanction de la SAAQ est toutefois la même.

Le Journal publiait jeudi l’histoire d’une conductrice arrêtée pour capacités affaiblies par la drogue qui a payé des milliers de dollars pour récupérer son permis de conduire suspendu pendant 90 jours, même si elle n’a jamais été accusée.

Des résultats après 80 jours

Environ 80 jours après son arrestation, les résultats du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale étaient négatifs.

Les substances en dépistage frôlaient la centaine, mais rien n’a été détecté, pas même de l’acétaminophène (Tylenol).

La conductrice, Marie-Claude Dumais, a réussi à obtenir son résultat alors que sa suspension de 90 jours était déjà terminée.

Pour le moment, aucun appareil pour détecter la drogue n’existe sur le marché.

« Le délai d’analyse me semble long, très long. J’ose espérer qu’il y a quelque chose qui va arriver et qui sera plus accessible », ajoute l’ex-policier Doré.

La SAAQ a refusé de lever la suspension. La conductrice devait elle-même prouver de façon prépondérante qu’elle n’avait pas les capacités affaiblies par la drogue.

« Il n’y a pas de délai pour demander une révision. Dès le départ, la personne peut aller subir un test de dépistage indépendant », a expliqué la relationniste de la Société, Anne-Marie Dussault-Turcotte.

« Je l’ai fait avec mon médecin, mais mon avocat n’avait pas encore le résultat au moment de contester », a rétorqué Mme Dumais, qui affirme avoir dépensé quelques milliers de dollars dans cette mésaventure.

Réclamation

En raison du préjudice subi, la conductrice peut faire une réclamation en dommages-intérêts, estime l’avocat Marc Bellemare.