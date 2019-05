Du confort, sans sacrifier la performance

Avec plus de 450 000 quads vendus à travers le monde, le fabricant américain Polaris est de loin le chef de file dans le domaine. Ses véhicules sont renommés pour leur confort et leur capacité à offrir des performances maximales, quel que soit l’usage que vous en ferez.

« Au Québec, Polaris tire très bien son épingle du jeu, rappelle René Cyr, directeur adjoint chez Pro Performance de Boischatel. On peut y aller avec un petit véhicule à moins de 8000 $ jusqu’au côte à côte très performant, pour les amateurs de sensations fortes qui recherchent la performance. »

Le modèle Sportsman est le plus vendu de tous les temps chez Polaris (à partir de 7600 $), il a reçu la cote cinq étoiles des amateurs qui l’ont acheté.

« Le petit modèle 450 avec direction assistée est très efficace et performant, explique le spécialiste. Il est équipé d’une transmission automatique avec la possibilité de le faire rouler en deux ou quatre roues motrices. Fait à noter, concernant la direction assistée électrique, chez Polaris, elle est équipée d’un système antichoc. Cela signifie qu’en roulant, si vous frappez un obstacle, ce système empêchera les coups dans la conduite. Également, la conduite assistée va fonctionner même à l’arrêt. C’est un véhicule facile à conduire, facile à manœuvrer pour les gens qui ont des problèmes d’épaules, par exemple. »

Ce quad est équipé d’un moteur de 500 cc, monocylindre à quatre temps.

Toujours dans la gamme des modèles Sportsman, le modèle Touring 570 est un vrai véhicule à deux places.

« Ce véhicule possède des dimensions plus grandes, afin de permettre au passager arrière d’être assis au niveau des roues et non à l’arrière des roues. Cela fait en sorte qu’avec deux passagers, ce véhicule ne sera pas porté à lever du devant. Il va demeurer très stable. La suspension est construite et adaptée pour deux passagers. Vous n’avez pas besoin de cours de conduite, comme c’est le cas pour les véhicules conçus pour une place que vous désirez transformer en deux places. À la base, le modèle présenté arrive avec un moteur monocylindre à quatre temps de 567 cc (44 HP). Il y a deux autres modèles disponibles, soit le 850 (78 HP) et le 1000 (88 HP), qui sont équipés d’un moteur à deux cylindres, explique le spécialiste. Ce sont des modèles très confortables avec une suspension supérieure à toutes celles qui existent sur le marché. »

LA BÊTE

Pour les gens qui recherchent un quad utilitaire unique, avec une capacité de travail extrême, monsieur Cyr nous a présenté celui qu’il appelle la bête, le Sportsman 6X6 570.

« Le modèle que vous avez là est équipé d’un ensemble de chenilles. Je crois qu’à ce niveau-là, on ne parle plus d’un VTT, mais bien d’un véritable char d’assaut. Les chenilles à l’avant sont comme tous les autres quads, sauf qu’à l’arrière, en raison des doubles roues, on retrouve 48 pouces de chenilles. C’est vraiment un véhicule pour le travail, peu importe ce que vous faites. Il est équipé d’une benne basculante, du treuil à l’avant et de la direction assistée électrique. Il peut rouler en deux roues ou en quatre roues motrices. Le frein moteur automatique fera en sorte que si vous descendez une côte avec une charge, vous n’aurez rien à faire. Il va faire le travail tout seul. Le moteur est de 570 cc et il développe 44 HP. » (À partir de 13 999 $)

LE RANGER

Dans le monde du côte à côte, le Ranger 1000 de Polaris se veut un véhicule utilitaire, avec un confort fidèle à la tradition de la compagnie. « Le véhicule est vraiment l’une des forces de Polaris, un véhicule utilitaire reconnu avec un confort irréprochable, précise monsieur Cyr.

Le moteur développe 82 HP. C’est un véhicule avec une garde au sol de 33 cm, c’est donc très haut. Il peut quasiment passer partout. La benne est basculante. Il y a la version à deux places, trois places, jusqu’à six places. On peut ajouter de nombreux équipements. » (À partir de 18 899 $)Les amateurs de sensations fortes ne sont pas en reste avec Polaris.

« Dans le côte à côte sport, on a le RZR, qui est le leader par excellence. Il se fait dans plusieurs modèles de largeur variable. Pour les moteurs, les gens ont le choix entre le 570 cc, le 850 cc et le 1000 cc. Il y a aussi le modèle General et même le RS1, une place 1000 cc turbo qui développe 110 HP. Il n’y a aucune compétition dans ce domaine. C’est la formule 1 du RZR. »